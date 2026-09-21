Прямо как у Galaxy S26 Ultra — Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max получили функцию Privacy Display

Xiaomi раскрыла еще одну особенность флагманской серии Xiaomi 18 Pro — новый дисплей SuperPixel 2.0 с аппаратной защитой информации от посторонних взглядов. Компания называет его Smart Privacy Screen и заявляет, что технология сочетает флагманское качество изображения с приватностью на уровне аппаратной части.

В отличие от обычного режима защиты от подглядывания, систему можно гибко настраивать. Пользователь сможет выбирать, какие именно приложения и области интерфейса необходимо скрывать от людей, смотрящих на экран под углом.

В частности, можно отдельно включать защиту для уведомлений определенных приложений, окон программ, режима разделенного экрана и уведомлений на экране блокировки. Таким образом, приватность не обязательно распространять на весь интерфейс смартфона.

Предусмотрен и глобальный режим: его можно назначить на отдельную ИИ-кнопку и активировать одним нажатием. Настраивать правила разрешат и через голосового помощника Super Xiao Ai — достаточно описать ему, какую информацию и в каких ситуациях нужно защищать.

Новый Smart Privacy Screen станет частью технологии SuperPixel 2.0. Ранее Xiaomi сообщила, что в экране используется новый материал M11, а ширина рамки составляет всего 0,99 мм.

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max представят 23 сентября. Помимо нового экрана, компания уже подтвердила флагманскую 2-нанометровую платформу, систему камер Leica с двумя 200-мегапиксельными модулями и аккумуляторы Jinshajiang с содержанием кремния 32%.

Новинки при этом станут дороже предшественников. Глава Xiaomi Лу Вейбинг уже подтвердил повышение цен.