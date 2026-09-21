AMD разработала технологию тетраэдрических клеток, которая снижает потребление памяти для трассировки лучей в 50 раз

Но пока это просто научная работа

Компания AMD разработала технологию, которая может заметно снизить ресурсоёмкость трассировки лучей в играх. Технология тетраэдрических клеток позволяет трассировать лучи в реальном времени для сотен миллионов независимо анимированных треугольников без огромных накладных расходов на ускорение, традиционно связанных с такими рабочими нагрузками.

Информация исходит не из обычного пресс-релиза или демонстрации, а из научной статьи одного из специалистов компании. Там работа технологии продемонстрирована на крупномасштабной сцене ландшафта, содержащей приблизительно 25 000 независимо анимированных растений.

При максимальном уровне детализации эти растения совокупно состоят примерно из 2,8 млрд треугольников. После выбора LOD, около 500 млн анимированных треугольников трассируются лучами в каждом кадре с использованием основных и теневых лучей, при этом сцена работает со скоростью более 60 к/с при разрешении Full HD на видеокарте Radeon RX 9070 XT.

Отчасти это стало возможным благодаря снижению потребления памяти в 50 раз. Вместо примерно 80 ГБ, которые нужны были бы для обработки такой сцены классическим образом, в этом случае используется всего 1,7 ГБ. Кроме того, Время обновления BVH на кадр снижается примерно в 100 раз: с 300 мс до 3,3 мс.