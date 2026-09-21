AMD разработала технологию тетраэдрических клеток, которая снижает потребление памяти для трассировки лучей в 50 раз

Но пока это просто научная работа

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Компания AMD разработала технологию, которая может заметно снизить ресурсоёмкость трассировки лучей в играх. Технология тетраэдрических клеток позволяет трассировать лучи в реальном времени для сотен миллионов независимо анимированных треугольников без огромных накладных расходов на ускорение, традиционно связанных с такими рабочими нагрузками.

Информация исходит не из обычного пресс-релиза или демонстрации, а из научной статьи одного из специалистов компании. Там работа технологии продемонстрирована на крупномасштабной сцене ландшафта, содержащей приблизительно 25 000 независимо анимированных растений.

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Источник изображения: AMD

При максимальном уровне детализации эти растения совокупно состоят примерно из 2,8 млрд треугольников. После выбора LOD, около 500 млн анимированных треугольников трассируются лучами в каждом кадре с использованием основных и теневых лучей, при этом сцена работает со скоростью более 60 к/с при разрешении Full HD на видеокарте Radeon RX 9070 XT.

Отчасти это стало возможным благодаря снижению потребления памяти в 50 раз. Вместо примерно 80 ГБ, которые нужны были бы для обработки такой сцены классическим образом, в этом случае используется всего 1,7 ГБ. Кроме того, Время обновления BVH на кадр снижается примерно в 100 раз: с 300 мс до 3,3 мс.

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