9 антенн, 5000 мА•ч и до 14,5 часа работы. Представлен компактный мобильный роутер ZTE M3 Pro 5G

Портативный 5G-роутер со слотом для SIM-карты получил заметно более мощную сетевую часть и рассчитан на работу в сложных условиях.

ZTE M3 Pro 5G стал доступен для предварительного заказа в Китае по цене 599 юаней. Официальный старт продаж намечен на 24 сентября в 10:00.

Устройство представляет собой компактный мобильный роутер со слотом для SIM-карты и поддержкой нескольких 5G-сетей, между которыми можно переключаться.

За связь отвечает система из девяти антенн, обеспечивающая защиту от помех на 360° во всём частотном диапазоне. Поддерживаются многодиапазонный 5G и 4×4 MIMO, а установленный восьмиядерный чип изготовлен по 6-нм техпроцессу. Роутер работает с 3GPP R17 и режимами 5G SA/NSA.

По сравнению с предыдущей моделью скорость передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц выросла на 100%, а сигнал лучше проходит через стены. Заявленная дальность Wi-Fi достигает 220 метров в идеальных условиях. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мА•ч — до 14,5 часа работы в типичных сценариях.