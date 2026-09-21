Rokid анонсировала «более человечные» очки нового поколения

Компания Rokid объявила о презентации своего нового поколения очков с искусственным интеллектом на 5-й Всемирной выставке цифровой торговли в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

На единственном тизере говорится, что очки станут «более человечными».

Первое поколение очков Leqi AI Glasses основано на процессоре Qualcomm AR1 SoC и использует два экрана Micro LED. Разрешение составляет 480 х 640, яркость — 1500 нит, угол обзора — 30°. Очки оснащены камерой с разрешением 3024 х 4032, двумя встроенными динамиками и четырьмя микрофонами.