Похоже на геймпад для PlayStation 2, но это полноценная консоль. Yoniq Portal будет стоить 200 долларов

Параметры пока не раскрыли

Консоли и игры

Компания Yoniq раскрыла цены на портативную приставку Portal, которая выглядит, как геймпад DualShock 2, но с небольшим экраном. В США и Европе за новинку будут просить 200 долларов и 173 евро соответственно.

В целом дизайн устройства почти полностью копирует геймпад от культовой консоли Sony, но с поправкой на то, что по центру разместился экран.

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Источник изображения: Yoniq

Известно, что экран имеет диагональ 4,5 дюйма, а соотношение сторон, видимо, 4:3. Из остального можно выделить наличие слота для карты памяти, разъём для наушников и активное охлаждение. Других характеристик пока не раскрыли.

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