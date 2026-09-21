Похоже на геймпад для PlayStation 2, но это полноценная консоль. Yoniq Portal будет стоить 200 долларов
Параметры пока не раскрыли
Компания Yoniq раскрыла цены на портативную приставку Portal, которая выглядит, как геймпад DualShock 2, но с небольшим экраном. В США и Европе за новинку будут просить 200 долларов и 173 евро соответственно.
В целом дизайн устройства почти полностью копирует геймпад от культовой консоли Sony, но с поправкой на то, что по центру разместился экран.
Известно, что экран имеет диагональ 4,5 дюйма, а соотношение сторон, видимо, 4:3. Из остального можно выделить наличие слота для карты памяти, разъём для наушников и активное охлаждение. Других характеристик пока не раскрыли.
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