Представлена сушилка Xiaomi с 50-дюймовым светильником и корпусом толщиной 7 см

За 1399 юаней

Комфортный домXiaomi

Xiaomi представила Mijia Smart Dual-Control Clothes Drying Rack 2 — умную сушилку для одежды, которая одновременно выполняет роль потолочного светильника. Краудфандинг на Xiaomi Youpin стартует 21 сентября, заявленная цена — 1399 юаней.

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Источник изображения: ithome // Xiaomi

Передняя панель представляет собой безрамочный светильник диагональю 49,8 дюйма мощностью 50 Вт и световым потоком 3000 лм.

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Источник изображения: ithome // Xiaomi

Главная особенность конструкции — сушильные штанги, которые в сложенном состоянии полностью скрываются за световой панелью. При выдвижении они увеличивают доступное пространство для сушки. Максимальная нагрузка достигает 40 кг, а расстояние между двумя штангами составляет 114 см. Благодаря двум моторам стойки можно перемещать независимо: одна поднимается, пока другая опускается, что позволяет размещать вещи в несколько уровней. Толщина корпуса при этом составляет всего 7 см.

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Источник изображения: ithome // Xiaomi

Светильник получил фирменные полноспектральные светодиоды с индексом цветопередачи до 97. Через приложение Mijia можно плавно регулировать яркость и выбирать цветовую температуру от 2700 до 5700 К. Сушилка также интегрируется с экосистемой Xiaomi и поддерживает автоматические сценарии взаимодействия с другими устройствами Mijia, включая автоматическое опускание штанг после завершения стирки.

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