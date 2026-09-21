720 Гц и Tandem WOLED. LG представила новый экран для геймеров

Компания LG Display официально представила первую в отрасли 24,5-дюймовую FHD-панель с частотой обновления 720 Гц и технологией Tandem WOLED.

Tandem WOLED (полное название Primary RGB Tandem WOLED) — это передовая технология производства OLED-дисплеев (в основном от LG Display), в которой используется двухслойная (тандемная) структура светоизлучающих элементов.

Компания LG Display заявила, что киберспорт требует от игроков быстрого восприятия информации на экране, а это значит, что профессиональные геймеры (особенно те, кто играет в шутеры от первого лица, такие как CS2) предпочитают мониторы меньшего размера — 24 дюйма. Их линейка 24,5-дюймовых мониторов Full HD разработана именно для удовлетворения этой потребности.

В июне компания анонсировала свою 24,5-дюймовую FHD-панель Tandem WOLED с частотой обновления 540 Гц, а представленный сегодня продукт еще больше улучшает частоту обновления, сохраняя при этом время отклика 0,02 мс , что на треть меньше, чем у обычных OLED-дисплеев.