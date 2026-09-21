iPhone 18 Pro разобрали до винтика. В iFixit сломали три из четырех экранных рамок при разборке iPhone 18 Pro, но смартфон получил 7 баллов за ремонтопригодность

Специалисты iFixit разобрали iPhone 18 Pro и изучили главные аппаратные нововведения нового флагмана Apple. Наиболее интересные из них — механическая переменная диафрагма основной камеры, частично скрытый под дисплеем Face ID и значительно увеличенная испарительная камера системы охлаждения. Ремонтопригодность смартфона составляет 7 баллов из 10.

Одной из главных особенностей основной камеры стала механическая диафрагма с шестью миниатюрными лепестками. Их положение изменяется с помощью электромагнитов, что позволяет регулировать количество поступающего света. Во время разборки один из лепестков случайно отделился, и в iFixit считают, что отдельно ремонтировать такой механизм практически невозможно — в случае поломки, вероятнее всего, потребуется замена всего модуля камеры.

Серьезные изменения коснулись и Face ID. В iPhone 18 Pro инфракрасную камеру впервые перенесли под OLED-дисплей. Для прохождения инфракрасного света Apple частично удалила пиксели над датчиком и плавно изменила их плотность по краям этой области. Под матрицей также расположен специальный фильтр, пропускающий инфракрасное излучение и блокирующий видимый свет.

Еще одним важным обновлением стала система охлаждения. SoC A20 Pro теперь напрямую контактирует с крупной испарительной камерой через термоинтерфейс. По данным Apple, ее площадь примерно втрое больше, чем у решения в iPhone 17 Pro. Добиться этого удалось благодаря новой компоновке чипа: кристалл процессора и оперативная память расположены рядом, а не друг над другом, что улучшает отвод тепла.

При разборке специалисты обнаружили и потенциальную проблему. Из четырех вскрытых экземпляров iPhone 18 Pro у трех была повреждена рамка дисплея. Пока в iFixit не уверены, связано ли это с особенностью конструкции или с отдельной партией устройств, однако подобные повреждения могут осложнить повторную установку экрана и повлиять на герметичность корпуса.

Несмотря на улучшения, некоторые компоненты по-прежнему сложны в ремонте. Например, для замены разъема USB-C приходится разбирать значительную часть смартфона. При этом Apple сохранила удачные решения предыдущего поколения, включая модульную конструкцию камер и аккумулятор без традиционных клеевых полос.

По итогам разборки iFixit оценила ремонтопригодность iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в 7 баллов из 10.