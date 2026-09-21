Экшен-камера GoPro Mission 1 Pro ILS со сменными объективами, 1-дюймовым сенсором и съёмкой 8K 60 к/с поступает в продажу в Китае

GoPro Mission 1 Pro ILS поступает в продажу в Китае сегодня, 21 октября, по цене 5498 юаней.

Главная особенность модели — сменная оптика с креплением M43. Камера получила 1-дюймовый сенсор и способна записывать видео в разрешении до 8K при 60 кадрах/с, а замедленная съёмка доступна в формате 1080p при 960 кадрах/с.

Источник изображения: ithome // GoPro

В основе устройства лежит новый интеллектуальный процессор GP3, который отвечает за обработку изображения, отслеживание объектов и повышение качества съёмки при слабом освещении. Для фотографий заявлено разрешение до 50 Мп, а среди видеорежимов есть 8K 30 кадров/с и 4K 120 кадров/с с Open Gate в формате 4:3. Таким образом, исходный кадр можно гибко адаптировать под разные форматы публикации. Open Gate (открытый затвор) в камере — это режим видеосъёмки, при котором используется вся площадь и максимальное разрешение сенсора без обрезки (кропа) верхней и нижней частей.

За автономность отвечает аккумулятор Enduro2 ёмкостью 2150 мА•ч. До 80% он заряжается примерно за 27 минут, а полный заряд занимает около часа. Камера способна непрерывно снимать более 5 часов в 1080p30, свыше 3 часов в 4K30 и до 1,5 часа в 8K30. Корпус выдерживает погружение до 20 метров без бокса, а с приобретаемым отдельно водонепроницаемым чехлом — до 60 метров.