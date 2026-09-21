Запас хода до 1230 км и 449 л.с. Пятиметровый Chery iCaur V27 Long-Range выйдет 30 сентября

Chery официально выпустит в Китае iCaur V27 Long-Range Edition 30 сентября. Цена новой версии пока не раскрыта.

Модель предлагается в трёх комплектациях по цене от 169 800 до 196 800 юаней. Габариты автомобиля составляют 4909 × 1976 × 1894 мм, колёсная база — 2910 мм, а версия с внешним запасным колесом достигает 5055 мм в длину.

Силовая установка EREV объединяет 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 105 кВт, работающий в качестве генератора, и электромоторы. Заднеприводная версия развивает 185 кВт, а двухмоторная полноприводная — 335 кВт, или 449 л.с. Батарея LFP ёмкостью 34,3 кВт•ч обеспечивает до 210 км хода на электротяге по CLTC для RWD и 200 км для AWD, а общий запас хода достигает 1230 км. Заявлены углы въезда 24°, съезда 23° и преодоление брода глубиной до 600 мм.

Источник изображения: carnewschina // Chery

В салоне установлен центральный экран с платформой Qualcomm Snapdragon 8295P и производительностью ИИ до 30 TOPS. Мультимедийная система поддерживает голосового ассистента на базе DeepSeek, Apple CarPlay, Huawei HiCar и CarLink. Старшая версия Falcon 700 дополнительно получает лидар на крыше и чип Horizon Robotics Journey 6P с производительностью 560 TOPS для систем помощи при движении по городу и трассе.