Toyota выходит на рынок EREV: производство стартует в 2027 году

Toyota планирует впервые запустить производство гибридных автомобилей с увеличенным запасом хода (EREV) в Китае.

Старт намечен на апрель 2027 года, причём на первом этапе предприятие будет выпускать лишь несколько сотен машин в месяц. Затем темпы производства намерены резко увеличить: первоначальная цель на 2027 год составляет 200 000 автомобилей, а к 2028 году её планируется довести до 400 000.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Технология EREV сочетает тяговый электромотор, аккумулятор и небольшой двигатель внутреннего сгорания, который используется для выработки электричества. Автомобиль при этом можно заряжать от внешней сети. Такой подход позволяет сохранить характерные для электромобилей ощущения от вождения и снизить опасения из-за запаса хода. Одновременно конструкция остаётся сложнее обычного электромобиля, а её энергетическая эффективность ниже.

Выход Toyota на этот рынок примечателен тем, что сегмент EREV в Китае сейчас демонстрирует снижение продаж. В первой половине года сократились как оптовые, так и розничные поставки таких машин, тогда как чистые электромобили и подключаемые гибриды показали другую динамику. Тем не менее Toyota рассчитывает сделать EREV заметной частью своей электрифицированной линейки в Китае, а стоимость новинок ожидается примерно на уровне собственных подключаемых гибридов.