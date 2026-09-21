Новые кроссоверы Xiaomi SkyNomad выстроили в 17-тонную башню

Вице-президент Xiaomi Auto Ли Сяошуан раскрыл новые подробности испытаний Xiaomi SkyNomad N90 Max, в рамках которых автомобили устанавливали друг на друга.

При общей нагрузке 17 тонн вертикальная деформация материала у самого нижнего автомобиля достигла 22 мм. После снятия нагрузки показатель быстро вернулся к значениям от 1 до 4 мм, при этом заметных повреждений кузова не обнаружили.

По словам Ли Сяошуана, перед экспериментом инженеры провели расчёты и компьютерное моделирование, а затем несколько этапов проверки на реальных автомобилях. В результате было установлено, что SkyNomad N90 Max выдержит колонну из восьми машин. При этом для публичной демонстрации решили ограничиться семью автомобилями.

Причиной стала не недостаточная прочность конструкции, а безопасность участников испытания. Команда выбрала контролируемое помещение, однако ограниченная высота потолка не позволила безопасно разместить больше семи автомобилей.