GTA 6 — это одиночная игра. Нового мультиплеера пока не будет, разработчики обещают поддерживать старую GTA Online
Выход ожидается в ноябре этого года
На недавнем собрании акционеров материнская компания Rockstar Games, Take-Two Interactive, подтвердила, что GTA 6 — это одиночная (однопользовательская) игра.
На конференции компания Take-Two заявила: «GTA 6 — это однопользовательская игра, выход которой ожидается в ноябре этого года. Мы продолжим поддерживать GTA Online после выхода GTA 6 и в дальнейшем».
Однако Take-Two не раскрыла, в какой форме будет осуществляться эта поддержка, и не уточнила, когда может быть выпущен полноценный преемник GTA Online.
Grand Theft Auto Online (GTA Online) — это многопользовательская экшен-игра в открытом мире, разработанная студией Rockstar North и изданная Rockstar Games. Изначально запущенный в октябре 2013 года как бесплатное дополнение к сюжетной части GTA V, этот проект вырос в самостоятельную, постоянно развивающуюся онлайн-вселенную.
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