GTA 6 — это одиночная игра. Нового мультиплеера пока не будет, разработчики обещают поддерживать старую GTA Online

Выход ожидается в ноябре этого года

На недавнем собрании акционеров материнская компания Rockstar Games, Take-Two Interactive, подтвердила, что GTA 6 — это одиночная (однопользовательская) игра.

На конференции компания Take-Two заявила: «GTA 6 — это однопользовательская игра, выход которой ожидается в ноябре этого года. Мы продолжим поддерживать GTA Online после выхода GTA 6 и в дальнейшем».

Источник изображения: mydrivers // Rockstar

Однако Take-Two не раскрыла, в какой форме будет осуществляться эта поддержка, и не уточнила, когда может быть выпущен полноценный преемник GTA Online.

Grand Theft Auto Online (GTA Online) — это многопользовательская экшен-игра в открытом мире, разработанная студией Rockstar North и изданная Rockstar Games. Изначально запущенный в октябре 2013 года как бесплатное дополнение к сюжетной части GTA V, этот проект вырос в самостоятельную, постоянно развивающуюся онлайн-вселенную.