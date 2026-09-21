Это уже не просто смартфон: Oppo Find X10 Pro Max получит 8K Log на всех фокусных расстояниях и съёмку в Open Gate для всех трёх 200-Мп камер

Oppo официально подтвердила, что Find X10 Pro Max сможет записывать видео в формате 8K Log на всех доступных фокусных расстояниях.

Источник изображения: ithome // Oppo

Такой режим сохраняет больше информации в кадре и предоставляет дополнительные возможности для последующей цветокоррекции. Кроме того, все три 200-мегапиксельных модуля поддерживают полнокадровую запись Open Gate, что позволяет менять горизонтальную и вертикальную ориентацию уже на этапе обработки.

В режиме Open Gate камера захватывает изображение от самого верхнего до самого нижнего края сенсора. Картинка получается более «высокой» (квадратной или близкой к исходным пропорциям матрицы), сохраняя максимум деталей.

Для смартфона также разработана профессиональная экосистема аксессуаров KHRONOS. В неё входят, в частности, телеконвертеры Hasselblad, фильтры и рукоятка.

Ранее Oppo сообщала, что Find X10 Pro Max станет одним из первых смартфонов с флагманской однокристальной системой MediaTek Dimensity 9600 Pro. Презентация серии Find X10 запланирована на 22 сентября.