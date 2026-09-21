Защитное стекло не понадобится: Huawei Mate 90 получит двухслойный OLED и третье поколение Kunlun Glass

По данным инсайдера @FixedFocus в Weibo, Huawei Mate 90 получит сразу два аппаратных обновления экрана.

Речь идёт о новой двухслойной OLED-панели и стекле Kunlun Glass третьего поколения. При этом ранее также сообщалось о технологиях Privacy Screen или пиковой яркости 10 000 нит.

Предполагается, что Huawei использует ту же технологию, которая дебютировала в Pura 90 Pro Max. Она формирует дополнительный защитный слой над основной панелью, снижает отражения и одновременно повышает устойчивость экрана к повреждениям.

По данным источника, такая комбинация может сделать дополнительное закалённое стекло практически ненужным. Новая технология уже заявлялась как защита от последствий падений с большой высоты, царапин от ключей и повреждений мелкими частицами вроде песка.