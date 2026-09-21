«Мегафон» ускорил мобильный интернет до уровня 5G даже на старых смартфонах

Оператор запустил специальные опции, которые позволяют получить повышенную скорость передачи данных без поддержки 5G самим устройством.

«Мегафон» сообщил о запуске набора опций для ускорения мобильного интернета на смартфонах, которые технически не поддерживают сети пятого поколения.

По данным оператора, воспользоваться ими можно также в местах, где полноценная 5G-сеть пока недоступна. Подключение выполняется через сайт «Мегафона» или личный кабинет в мобильном приложении.

Опции позволяют пользоваться интернетом на скорости 5G, даже если устройство не поддерживает такой стандарт связи, а также там, где сеть пятого поколения пока недоступна. «Мегафон»

Источник изображения: ТАСС // Владимир Гердо

Базовая опция увеличивает скорость мобильного интернета в 1,6 раза и работает на любых устройствах, включая iPhone. При этом оператор не уточняет, за счёт какой именно технологии достигается заявленное ускорение. Нововведение особенно актуально на фоне расширения 5G в России: в сентябре сети пятого поколения начали работать в 16 городах.

Сейчас 5G доступна в Москве, Твери, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Ярославле, Уфе, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Сети развивают МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2, однако набор доступных операторов различается в зависимости от города.

Ранее в МТС признали, что пользователи не почувствуют заметного увеличения скорости после первоначального запуска 5G в России.