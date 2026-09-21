Honor 600 Elite 5G с разъёмом 3,5 мм выдерживает температуру воды до 85°C, падения с высоты до 2,5 м и рассчитан на 6 лет работы

Смартфон Honor 600 Elite 5G, который был анонсирован на прошлой неделе, оснащен аккумулятором емкостью 8100 мАч. Он поддерживает быструю зарядку Honor SuperCharge мощностью 45 Вт и рассчитан на работу при температурах от -30°C до 50°C. Honor также заявляет о шести годах службы и высокой производительности устройства в течение этого времени.

Источник изображения: gizmochina // Honor

На передней панели телефона расположен 6,87-дюймовый TFT LCD-дисплей с разрешением 1592 x 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1020 нит (HBM).

Он работает на чипсете Snapdragon 4 Gen 4 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Honor RAM Turbo обеспечивает до 16 ГБ виртуальной оперативной памяти, что, по заявлению производителя, эквивалентно 24 ГБ памяти. Телефон работает под управлением MagicOS 10.0 на базе Android 16.

Источник изображения: gizmochina // Honor

Для фотосъемки предусмотрена основная задняя камера на 108 мегапикселей с диафрагмой f/1.75 и дополнительным датчиком, а для селфи используется 5-мегапиксельная фронтальная камера. Технология AI 2.0 позволяет преобразовывать изображения в видео, а специальная кнопка AI Button обеспечивает быстрый доступ к таким функциям, как AI Summary, AI Writing, Circle to Search и AI Memory.

Модель 600 Elite также оснащена боковым сканером отпечатков пальцев и двумя динамиками с поддержкой усиления громкости. Возможности подключения включают 5G, 4G LTE, поддержку двух Nano SIM-карт, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C и 3,5-мм разъем для наушников.

Источник изображения: gizmochina // Honor

Что касается прочности, телефон соответствует степеням IP68, IP69 и IP69K, обеспечивая защиту от воды и пыли. Honor заявляет, что он выдерживает температуру воды до 85°C и прошел 10 000 циклов воздействия воды. Он имеет сертификат SGS, подтверждающий устойчивость к падениям и сдавливанию, и, как утверждается, выдерживает падения с высоты до 2,5 метров в условиях лабораторных испытаний Honor.