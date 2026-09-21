Vivo X500 подорожает почти на 50% по сравнению с Vivo X300

В Сети появилась фотография, на которой запечатлён слайд из презентации Vivo с ценами X500.

Для базовой версии указано 6499 юаней, ещё три конфигурации могут стоить 6999, 7499 и 7999 юаней. Цена пятого варианта на снимке обрезана. Речь идёт о стандартном Vivo X500.

Для сравнения, Vivo X300 в Китае стартовал с 4399 юаней за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Топовая конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителем стоила 5799 юаней. Таким образом, заявленные в утечке 6499 юаней означают прибавку 2100 юаней, или примерно $313, к стартовой цене прошлого поколения — около 48%.

Ранее Vivo скорректировала цены на X300 Ultra в официальном онлайн-магазине. Базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти теперь стоит 7499 юаней вместо 6999. Конфигурация 12/512 ГБ подорожала с 7499 до 7999 юаней, а версия 16/512 ГБ — с 7999 до 8999 юаней.

Ранее компания Vivo впервые официально раскрыла внешность флагмана X500 Pro Max. Релиз всей серии X500 запланирован на 21 сентября, и в этом году линейка впервые получит версию Pro Max.