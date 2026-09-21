Трёхцветный лазер, яркость 1600 ISO и игровой режим с прицелом. Представлен проектор Xgimi Z6X Pro 2026

Xgimi представила обновлённый портативный проектор Z6X Pro 2026. Новинка поступила в продажу в Китае по стартовой цене 2399 юаней.

Главным изменением стала система освещения QuaLas 42 RGB с трёхцветным лазером: яркость выросла до 1500 люмен CVIA, или 1600 люмен ISO, против 910 люмен CVIA у прошлогодней версии. Проектор использует DMD-чип диагональю 0,23 дюйма и выводит изображение в разрешении 1920 × 1080 пикселей.

Источник изображения: gizmochina // Xgimi

Модель обеспечивает охват 110% цветового пространства BT.2020 и контрастность 1600:1. ИИ-система динамически регулирует уровень чёрного, позволяя достичь заявленного динамического контраста 30 000:1, также поддерживается HDR Vivid. Встроенный NPU автоматически выполняет фокусировку, коррекцию трапецеидальных искажений, выравнивание изображения по экрану и обход препятствий. Предусмотрена и защита зрения — яркость автоматически снижается, если человек оказывается перед объективом.

Источник изображения: gizmochina // Xgimi

За производительность отвечают MediaTek MT9660, 1,5 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, используется оболочка GMUI 6.0. Для игр проектор распознаёт подключённые консоли и открывает специальный режим с соотношением сторон 21:9 и виртуальным прицелом.

Корпус весит 1,28 кг и имеет толщину 7,5 см, а встроенная в основание конструкция позволяет наклонять проектор на 150 градусов, в том числе направляя изображение на потолок. Также есть HDMI с eARC, USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, AirPlay, DLNA и поддержка приложения Xiaomi Mijia.