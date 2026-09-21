Экран без вырезов, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, двойное охлаждение. RedMagic 12 Pro+ выйдет в октябре

Игровой смартфон Nubia станет тоньше и легче, а также получит обновленного ИИ-помощника для игр

Nubia официально объявила, что игровой смартфон RedMagic 12 Pro+ представят в октябре. Новинка получит систему охлаждения, сочетающую воздушный и жидкостный контуры, а также флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Одной из особенностей смартфона станет новое поколение полноэкранного дисплея, который лишен вырезов и отверстий. Напомним, смартфоны данной линейки оснащены подэкранной камерой.

RedMagic 11 Pro Источник изображения: RedMagic

Производитель также обещает обновленного ИИ-игрового помощника, который должен расширить набор интеллектуальных функций во время игр. При этом конкретные характеристики экрана и возможности ИИ-системы пока не раскрываются.

RedMagic 12 Pro+ также станет тоньше и легче предшественника.