Экран без вырезов, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, двойное охлаждение. RedMagic 12 Pro+ выйдет в октябре
Игровой смартфон Nubia станет тоньше и легче, а также получит обновленного ИИ-помощника для игр
Nubia официально объявила, что игровой смартфон RedMagic 12 Pro+ представят в октябре. Новинка получит систему охлаждения, сочетающую воздушный и жидкостный контуры, а также флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
Одной из особенностей смартфона станет новое поколение полноэкранного дисплея, который лишен вырезов и отверстий. Напомним, смартфоны данной линейки оснащены подэкранной камерой.
Производитель также обещает обновленного ИИ-игрового помощника, который должен расширить набор интеллектуальных функций во время игр. При этом конкретные характеристики экрана и возможности ИИ-системы пока не раскрываются.
RedMagic 12 Pro+ также станет тоньше и легче предшественника.
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