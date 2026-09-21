iPhone 20 Pro получит экран 6,41 дюйма без рамки — Apple тестирует новый дизайн

Компания экспериментирует с изогнутой панелью и уменьшенным вырезом под фронтальную камеру

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Apple уже начала проработку дисплеев для будущей серии iPhone 20 Pro, сообщает известный инсайдер Digital Chat Station.

По его данным, базовая Pro-модель получит экран диагональю 6,41 дюйма с разрешением 2686 × 1236 пикселей. iPhone 20 Pro Max, в свою очередь, может оснащаться 6,96-дюймовой панелью с разрешением 2912 × 1340 пикселей.

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Источник изображения: UniverseIce

Одним из главных изменений станет дисплей с изгибами по всем четырем сторонам. Такая конструкция должна позволить еще сильнее визуально уменьшить рамку вокруг экрана и приблизить смартфон к полностью безрамочному дизайну. 

Кроме того, Apple тестирует уменьшенный вырез в верхней части дисплея под фронтальную камеру. Это может позволить компании дополнительно сократить размеры Dynamic Island или оставить только круглый вырез под фронтальную камеру, освободив больше пространства для изображения. 

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