iPhone 18 Pro показали с глюками iOS 27 — интерфейс зависает и не реагирует на нажатия

Автор утечки @tarunvats33 опубликовал видео с новым смартфоном iPhone 18 Pro под управлением iOS 27, на котором заметны проблемы с работой интерфейса.

При переходах по домашнему экрану экран иногда просто не реагирует, возникают задержки, нажатия на виджеты и элементы Пункта управления иногда не срабатывают, а жесты на экране блокировки могут полностью зависать.

В комментариях отмечают, что такая же проблема возникает и на iPhone 17.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max поступили в официальную продажу 18 сентября, и мы уже рассказывали, что датчик в углу экрана позволил Apple уменьшить Dynamic Island. В день старта продаж появилась и первая разборка iPhone 18 Pro — она подтвердила ёмкость аккумулятора 4056 мА·ч, а также показала увеличенный модуль основной камеры и испарительную камеру. Отдельно мы писали, что в России iPhone 18 Pro Max лишился минимум 18 функций из-за отсутствия поддержки русского языка в Apple Intelligence и части сервисов.