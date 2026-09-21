Рассчитан на миллион включений: умный выключатель Xiaomi, который можно установить даже в домах со старой проводкой, поступил в свободную продажу в Китае

Новинка автоматически определяет тип электропроводки, получила ресурс до 1 млн срабатываний и может работать как беспроводная кнопка для умного дома

Xiaomi Smart Switch 2, который ранее предлагался по предзаказу, поступил в свободную продажу в Китае по цене от 79 юаней против 69 юаней на этапе сбора средств.

Выключатель выпускается в версиях с одной, двумя или тремя кнопками и оснащается акриловой панелью белого или темно-серого цвета. Корпус выполнен из огнестойкого поликарбоната V-0, а устройство совместимо со стандартными настенными коробками типа 86.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Главная особенность модели — поддержка как фазной, так и нейтральной проводки. Выключатель самостоятельно определяет тип цепи после установки и соответствующим образом меняет логику работы, поэтому не требует ручной настройки.

Реле рассчитано на 1 млн циклов, а функция включения и отключения в момент перехода напряжения через ноль снижает нагрузку на контакты. Для маломощных LED-светильников предусмотрена защита от мерцания, а встроенный температурный датчик способен отключить цепь при перегреве.

Smart Switch 2 поддерживает Xiaomi Mesh 2.0, благодаря чему заявлен рост скорости отклика на 50% и сокращение времени подключения к сети на 80% по сравнению с прошлым поколением. Управлять освещением можно физическими кнопками, через приложение Mi Home или голосом с помощью Xiao Ai.

Каждую кнопку можно настроить на одиночное, двойное или длительное нажатие, а также перевести в беспроводной режим, превратив ее в контроллер для других устройств умного дома.