«Самое большое обновление в истории серии». Xiaomi 18 Pro получит экран Super Pixel 2.0 и аппаратную защиту от посторонних глаз

Xiaomi раскрыла новые подробности дисплея серии Xiaomi 18 Pro, который перейдет на технологию Super Pixel 2.0. Компания заявляет о сочетании высокого качества изображения с аппаратной защитой конфиденциальности. Экран использует светоизлучающую систему M11, новые зеленые материалы и полноценную RGB-разметку пикселей.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Функция конфиденциальности получила название «Интеллектуальное отображение конфиденциальности». Она позволяет объединять приложения в группы и задавать для них отдельные правила отображения защищенной информации. При этом управление политиками можно адаптировать под разные сценарии использования. Сведения об этой возможности ранее появились в международной версии прошивки Xiaomi.

Система способна автоматически распознавать четыре типа страниц с чувствительными данными: ввод пароля, оплату, перевод денег и сообщения. В таких ситуациях защита активируется без необходимости каждый раз включать ее вручную.

Xiaomi объявила дату осенней презентации — новые Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max покажут 23 сентября.