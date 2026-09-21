Представлена настольная посудомоечная машина Xiaomi — сушка при 80 °C, UV-обработка и хранение до 240 часов

Модель получила ИИ для определения степени загрязнения и может использоваться как обычный шкаф для посуды.

Xiaomi представила в Китае настольную посудомоечную машину Mijia Smart на пять комплектов. Устройство уже появилось на JD.com по цене 1998 юаней, а с учетом региональной субсидии стоимость в некоторых районах снижается до 1699 юаней.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Корпус выполнен в белом цвете с закругленными углами и LED-дисплеем, размеры составляют 550 × 598 × 350 мм, а глубина при открытой дверце достигает 600 мм.

Внутри установлены четыре разбрызгивающих механизма, формирующие 34 струи воды с давлением до 30 кПа. Машина оснащена съемным фильтром и подсветкой, позволяет одновременно мыть посуду и кастрюли, а оптический сенсор с ИИ за 10 секунд определяет степень загрязнения и выбирает подходящую программу. Предусмотрено восемь режимов мойки, а также функция интеллектуального умягчения воды.

После мойки посуда сушится горячим воздухом температурой до 80 °C. Производитель заявляет эффективность удаления бактерий 99,9999% и наличие пятизвездочной сертификации по дезинфекции. Кроме того, UV-обработка позволяет хранить вымытую посуду до 240 часов, защищая ее от плесени и влаги.

Управлять устройством можно удаленно через приложение Mi Home, его можно использовать не только как посудомоечную машину, но и как повседневный шкаф для посуды.