Мотор спрятан в карнизе, а нагрузка достигает 50 кг. Система умных штор Xiaomi поступила в продажу в Китае

Mijia Smart Curtain 3 получила бесщёточный двигатель, шесть способов управления и поддержку направляющих длиной до 8 метров.

Xiaomi вывела на китайский рынок умные шторы Mijia Smart Curtain 3. Новинка поступила в продажу на JD.com по цене 705 юаней, а с учётом государственных субсидий в некоторых регионах стоимость может снизиться до 599 юаней.

Главной особенностью стала компактная конструкция с бесщёточным двигателем, который можно скрыть внутри короба для штор.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Размер моторного блока составляет 54 × 77 × 103 мм, номинальная мощность — 30 Вт, а крутящий момент достигает 1,2 Н·м. Система с анализом потребляемого тока и 360-градусным датчиком определяет нагрузку и автоматически подбирает скорость работы в зависимости от веса полотна. Максимальная заявленная масса штор составляет 50 кг.

Mijia Smart Curtain 3 получила прямые соединения направляющих, благодаря чему общая длина карниза может достигать 8 метров. При длине более 3 метров потребуются дополнительные комплекты для удлинения. Устройство интегрируется с экосистемой Xiaomi Mi Home и поддерживает шесть вариантов управления, включая голосовые команды Xiao Ai, дистанционное и ручное управление, а также автоматические сценарии совместно с освещением.