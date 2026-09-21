Зима близко: Xiaomi представила графеновый обогреватель за 50 долларов

Он нагревает помещение на 7 °C всего за 10 минут

Xiaomi анонсировала Mijia Graphene Heater Pro — новый умный обогреватель с графеновой технологией и мощностью 2200 Вт. Кампания по сбору средств стартует 28 сентября на платформе Xiaomi Youpin, участникам кампании устройство достанется за 350 юаней — чуть больше 50 долларов.

В основе Mijia Graphene Heater Pro лежит 31-миллиметровый керамический нагревательный элемент. По заявлению Xiaomi, прибор способен повысить температуру в помещении на 7 °C всего за 10 минут. Он рассчитан на комнаты площадью от 15 до 27 м².

Для ускорения нагрева используется материал с графеном и высокой теплопроводностью. Мощная система подачи воздуха распространяет тепло на расстояние до двух метров, механизм горизонтального поворота на 80 градусов помогает охватить большую площадь комнаты.

Конструкция также позволяет направлять теплый воздух по вертикали в диапазоне до 120 градусов, за счет чего обеспечивается более равномерный обогрев. Xiaomi отдельно отмечает низкий уровень шума благодаря нагревательному элементу с небольшим воздушным сопротивлением.

Mijia Graphene Heater Pro интегрируется в экосистему умного дома Xiaomi через HyperOS Smart Connect: управлять обогревателем и связывать его с другими устройствами можно через приложение Mi Home.