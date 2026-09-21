Неполадки затронули сайт, мобильные приложения и авторизацию в аккаунтах.

Facebook * и Instagram * столкнулись со сбоем — о проблемах сообщили тысячи пользователей

В работе Facebook* произошёл масштабный сбой, о котором сообщили более 17 тыс. пользователей за последний час, свидетельствуют данные Downdetector.

Большая часть жалоб пришлась на веб-версию сервиса: 66% пользователей столкнулись с проблемами на сайте, ещё 12% сообщили о сбоях в приложении, а 14% не смогли войти в свои аккаунты.

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Параллельно пользователи сообщили о неполадках в работе Instagram*. Более 5 тыс. человек отметили проблемы с платформой, причём 66% жалоб связаны с сайтом, 15% — с мобильным приложением и 11% — с авторизацией.

На момент появления сообщений причины сбоя и сроки полного восстановления работы сервисов не уточнялись.