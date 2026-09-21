Сотни новых Toyota Highlander заполонили российский рынок: цены начинаются от 4,65 млн рублей

Несмотря на прекращение официальных поставок Toyota Highlander в Россию, модель продолжает поступать по параллельному импорту. На классифайдах сейчас предлагаются сотни новых автомобилей — как из наличия, так и под заказ. Самые доступные варианты можно найти примерно за 4,65 млн рублей при заказе и от 4,9 млн рублей за автомобили, уже находящиеся в России.

Поставляемые из Китая Highlander оснащаются 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 248 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

В зависимости от версии оборудование включает подогрев сидений первых двух рядов, вентиляцию передних кресел, трёхзонный климат-контроль, панорамный люк, беспроводную зарядку, электропривод багажника, бесключевой доступ и мультимедийную систему с 15,6-дюймовым экраном.

При этом часть автомобилей уже русифицирована и предлагается с адаптивным круиз-контролем, цифровой приборной панелью и расширенным набором систем безопасности.