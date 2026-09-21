165 Гц, 9000 мА·ч и впервые «дышащая» подсветка: OnePlus 16 уже можно заказать в Китае, опубликованы живые фото нового флагмана

OnePlus открыла в Китае предварительные заказы на флагманский OnePlus 16. Стоимость смартфона пока не раскрывается, однако оформить предзаказ уже можно на JD.com. Покупателям обещают двухлетнюю гарантию на аккумулятор, наушники Oppo Enco R5, годовую подписку JD PLUS и другие бонусы.

Одновременно китайский ресурс ITHome опубликовал качественные живые фото OnePlus 16.

Смартфон выйдет в трех цветах — Tomorrow's Starlight, Martian Masterpiece и Dark Forest. Дизайн вдохновлен космической тематикой, а наиболее необычной стала версия Tomorrow's Starlight. Ее задняя панель получила нанорешетчатую текстуру со стилизованной картой поиска самой яркой звезды, символом X и координатами виртуальных двойных звезд.

Именно эта модификация впервые в истории OnePlus оснащена встроенной «дышащей» подсветкой задней панели. Световые элементы реагируют на входящие звонки, уведомления, зарядку, включение устройства и игровой режим, предлагая четыре различных эффекта.

Корпус получил металлическую рамку и металлическое оформление блока камер в цвет корпуса. По словам компании, распределение веса — 50 : 50.

Одной из главных особенностей новинки станет дисплей. OnePlus заявляет первую в линейке глобальную частоту обновления 165 Гц, причем повышенная герцовка будет работать не только в отдельных сценариях. По предварительным данным, в некоторых оптимизированных играх экран сможет достигать 185 Гц.

OnePlus 16 также станет первым смартфоном компании с оболочкой ColorOS 17. Хотя полные характеристики пока официально не раскрыты, утечки приписывают устройству флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen6 и основную камеру с 200-мегапиксельным сенсором.

По информации Digital Chat Station, смартфон получит аккумулятор емкостью 9000 мА·ч — один из крупнейших среди флагманов нового поколения. За эффективность питания будет отвечать специализированный чип Oppo, а китайский регулятор 3C уже подтвердил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.