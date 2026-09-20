Google и Blackstone запустили Crux AI: новый оператор строит дата-центры для TPU на миллиарды долларов

Созданный при участии Google и инвестиционной компании Blackstone оператор инфраструктуры для ИИ-систем официально запустился под названием Crux AI. Компания собирается предоставлять вычислительные мощности на базе тензорных процессоров Google (TPU) и планирует вывести первые 500 МВт мощностей в 2027 году. В дальнейшем Crux AI рассчитывает увеличить их общий объём до 2 ГВт.

Crux AI возглавляет бывший вице-президент Google по инженерии Бенджамин Трейнор Слосс. Blackstone уже вложила в проект $5 млрд. Компания планирует использовать сразу несколько моделей строительства и размещения инфраструктуры: готовые энергоснабжаемые дата-центры, объекты под конкретного заказчика, блоки в центрах совместного размещения и проекты партнёров, а также собственное строительство новых площадок с нуля.

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К команде Crux AI присоединился Алан Дуонг, более 12 лет работавший в Meta*. В компании он занимал должность вице-президента и руководителя инженерного направления по проектированию и строительству дата-центров, в новой роли он стал директором по развитию Crux AI. Именно Дуонг будет отвечать за создание нескольких гигаватт дата-центров в ближайшие годы.

В Crux AI заявляют, что хотят создать единую инфраструктурную платформу для работы ИИ-систем в больших масштабах.