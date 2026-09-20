Последний в США ускоритель с невосполнимыми компонентами в Лос-Аламоссе получил одобрение на проект модернизации до 2050 года

Лос-Аламосский нейтронный научный центр (LANSCE) в Нью-Мексико — полувековой ускорительный комплекс, оставшийся последним в США носителем технологии высоковольтных генераторов, — переходит к проектированию замены ключевых систем. Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) ещё 1 июня одобрило первый этап Critical Decision-1 (CD-1) для проекта LAMP (LANSCE Accelerator Modernization Project), санкционированный заместителем министра энергетики. Решение запускает разработку планов по замене фронтальной части ускорителя.

Инфраструктура центра, работающего с начала 1970-х, приблизилась к исчерпанию эксплуатационного ресурса. Компоненты выходят из строя, растёт время простоя, падает качество пучков.

Наиболее тяжёлый инцидент произошёл в 2019 году, когда отказ потребовал экстренного вмешательства. Основной элемент фронтальной части — трубка дрейфа линейного ускорителя — уже проходил масштабный ремонт. Проект LAMP предусматривает замену этой секции на современные ионные источники и другие компоненты с расчётным продлением работы объекта до 2050 года. Оценка стоимости составляет от $687 миллионов до $1 миллиарда.

Источник изображения: Los Alamos National Laboratory (LANL)

Задача модернизации выходит за рамки замены изношенного оборудования. LANSCE — единственная в США площадка, совмещающая динамическую протонную радиографию, материаловедение, нейтронное рассеяние и ядерную физику с правом работы с опасными материалами и секретными данными. Именно это сочетание обеспечивает квалификацию оружейных компонентов для поддержания ядерного арсенала, генерацию ядерных данных для симуляций и радиохимические исследования в интересах оценки угроз.

Проект будет обслуживать как заказчиков NNSA, так и гражданских пользователей. Чарли Нахле (Charlie Nakhleh), заместитель директора лаборатории по оружейному направлению, назвал CD-1 «ясным путём к сохранению возможностей мирового класса, которых требует миссия национальной безопасности». Проектирование фронтальной части — первый практический шаг к тому, чтобы остановить нарастающую деградацию единственного в стране ускорителя такого типа.