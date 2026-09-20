Oracle заключила сделки на 1,7 ГВт ветровой энергии для дата-центров в Техасе

Oracle подписала несколько соглашений о закупке ветровой энергии общей мощностью более 1,7 ГВт в Техасе. Компания планирует использовать связанные с ними объёмы электроэнергии для поддержки работы кампуса дата-центров в Абилине, а сама энергия будет поставляться в сеть оператора Electric Reliability Council of Texas (ERCOT).

Всего соглашения охватывают 10 проектов и заключены с несколькими крупными поставщиками возобновляемой энергии. В частности, договор с фирмой RWE оформлен как виртуальное соглашение о покупке электроэнергии (vPPA): Oracle будет закупать 433 МВт энергии с трёх уже работающих ветропарков Panther Creek в Западном Техасе.

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Panther Creek I мощностью 142 МВт и Panther Creek II мощностью 115,5 МВт начали работу в 2008 году. Panther Creek III первоначально имел мощность 199,5 МВт и заработал в 2009 году, а после модернизации в 2021 году его мощность выросла до 215 МВт.

Ещё 568 МВт Oracle будет получать по соглашению с Engie North America. Конкретные ветропарки в этом случае не раскрываются: компании сообщили лишь, что поставки будут сформированы из портфеля ветровых ресурсов. Мощность остальных соглашений Oracle также пока не раскрыла.

Oracle заявляет, что сделки являются частью цели к 2035 году сопоставлять 100% потребления электроэнергии её дата-центров с безуглеродной генерацией. Это уже второе крупное объявление компании о закупке возобновляемой энергии за сентябрь: ранее Oracle объявила о запросе предложений на создание в Нью-Мексико новых объектов возобновляемой генерации общей мощностью 2 ГВт, включая солнечные, ветровые и геотермальные проекты.