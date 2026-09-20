На Марсе хотят сделать «заправку»: MIT разрабатывает компактный плазменный реактор

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) разрабатывают технологию, которая должна превращать углекислый газ из атмосферы Марса в кислород и монооксид углерода. Такой подход рассматривается для систем жизнеобеспечения и будущих заправочных станций, где компоненты ракетного топлива производились бы непосредственно на Марсе, без доставки необходимых ресурсов с Земли.

В основе разработки — компактный плазменный реактор Nanosecond Repetitively Pulsed Dielectric Barrier Discharge (NRP-DBD). Устройство использует холодную плазму для преобразования углекислого газа. Сейчас исследователи объединяют реактор с мембраной, которая избирательно извлекает кислород из получившейся смеси, чтобы он не успевал повторно соединяться с монооксидом углерода.

Источник изображения: Gretchen Ertl

Именно разделение продуктов остаётся одной из проблем проекта. Саму стадию преобразования исследователи уже умеют выполнять, однако процессы в плазме пока недостаточно хорошо изучены, поэтому неизвестно, какую именно смесь удастся стабильно получать после реакции и как мембрана будет работать в химически активной плазменной среде.

Разработка относится к концепции использования местных ресурсов (In-Situ Resource Utilization, ISRU), при которой необходимые для длительных космических миссий материалы производятся непосредственно на месте. Для Марса это особенно важно в сценариях с возвращением экипажа на Землю: производство компонентов топлива на планете позволило бы не брать с собой с Земли весь запас, необходимый для обратного полёта.