ИИ пока не изменил рынок труда США: исследование Йельского университета не обнаружило массового вытеснения работников

Анализ охватил первые 33 месяца после выхода ChatGPT и не выявил связи между воздействием ИИ и изменениями занятости или безработицы на уровне всей экономики

ИИ пока не оставил заметного следа на рынке труда США в масштабах всей экономики — к такому выводу пришёл независимый научно-исследовательский центр The Budget Lab при Йельском университете, изучив первые 33 месяца после выхода ChatGPT в ноябре 2022 года.

Исследователи не обнаружили связи между показателями воздействия ИИ на профессии, автоматизации и дополнения человеческого труда и трендами занятости или безработицы.

Исследование также сравнивает скорость изменения профессиональной структуры рынка труда с периодами распространения компьютеров и интернета. Сейчас набор профессий, в которых заняты люди, меняется несколько быстрее, чем в некоторых исторических периодах, однако разница невелика, а ускорение началось ещё до широкого внедрения искусственного интеллекта. Поэтому авторы не связывают обнаруженную динамику непосредственно с ИИ.

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При этом исследователи подчёркивают границы вывода. Анализ показывает ситуацию на уровне экономики в целом и не означает, что ИИ никак не повлиял на отдельные профессии, компании или группы работников. Сам показатель «воздействия ИИ» также не означает, что соответствующая профессия из выборки обязательно будет автоматизирована: он отражает потенциальное влияние ИИ на выполняемые в ней задачи.

The Budget Lab отдельно отмечает, что 33 месяца — короткий период для оценки последствий масштабного технологического перехода. В качестве исторического сравнения авторы указывают, что компьютеры и интернет также не изменили рабочие процессы сразу после появления: широкое распространение технологий и перестройка организации труда занимали годы. Исследователи планируют регулярно обновлять расчёт по мере появления новых данных, поэтому нынешний результат они рассматривают как фиксацию текущего состояния, а не как прогноз дальнейшего влияния ИИ на занятость.