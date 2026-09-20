В Китае завершился космический эксперимент: люди должны были 30 дней лежать на кровати за 70 тыс. юаней (880 тыс. рублей)

Китай завершил медико-биологический эксперимент «Земля — Звезда-3», в рамках которого ученые проверяли способы защиты организма человека во время длительных космических полетов и будущих пилотируемых миссий на Луну. Результаты показали, что разработанные меры позволяют эффективно снижать негативное воздействие длительного пребывания в условиях, имитирующих невесомость и пониженную гравитацию, на костно-мышечную и сердечно-сосудистую системы.

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Эксперимент стартовал в мае. Добровольцев разделили на несколько групп и поместили на постельный режим продолжительностью 15 или 30 дней. Все это время участники ели, спали, умывались, проходили необходимые процедуры и медицинские исследования, не вставая с кровати. Часть добровольцев ежедневно выполняла специальные физические упражнения, которые должны были компенсировать снижение нагрузки на организм.

Для имитации воздействия невесомости участники лежали с наклоном головы вниз на 6 градусов. Такое положение приводит к перераспределению жидкостей в организме в сторону головы и грудной клетки, одновременно значительно уменьшая нагрузку на мышцы и кости ног. Подобные изменения происходят с организмом человека в условиях микрогравитации.

Отдельные режимы эксперимента использовались для моделирования пониженной гравитации, с которой астронавты столкнутся уже непосредственно на поверхности Луны. Таким образом, исследователи смогли проверить реакцию организма сразу на несколько условий, характерных для будущих космических миссий.

В рамках эксперимента протестировали две программы защиты организма. Первая рассчитана на пребывание человека на китайской орбитальной станции продолжительностью до года, вторая предназначена для участников пилотируемых лунных экспедиций. По итогам испытаний обе схемы показали хорошие результаты в поддержании состояния костей, мышц и сердечно-сосудистой системы.

Исследование приобретает дополнительную актуальность на фоне подготовки Китая к более длительному пребыванию экипажей на орбите. Один из участников миссии «Шэньчжоу-23» должен провести на орбитальной станции около года. Параллельно Китай продолжает подготовку к будущим пилотируемым полетам на Луну.

«Земля — Звезда-3» также позволила собрать данные о том, как невесомость и разные уровни гравитации влияют на людей с различными особенностями костной системы. Полученные результаты планируется использовать при разработке новых способов защиты здоровья будущих экипажей.

Набор добровольцев для эксперимента начался в мае. За прохождение всей программы участникам обещали выплату от 20 000 до 70 000 юаней (250-880 тыс. рублей). Китайский центр подготовки астронавтов уже проводил аналогичные исследования продолжительностью 15, 60 и 90 дней.