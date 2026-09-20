Новый Audi S5 Avant начали продавать в Китае: мотор V6 на 367 л.с. под капотом и изогнутые экраны OLED в салоне

Новый Audi S5 Avant официально вышел на китайский рынок. Спортивный универсал построен на платформе PPC, а под капотом — 3,0-литровый турбированный V6. На старте продаж предлагается специальная версия First Edition, выпущенная тиражом всего 99 экземпляров. Ее стоимость составляет 571 800 юаней (7,2 млн рублей).

S5 Avant выполнен в актуальном фирменном стиле Audi. Интерьер ориентирован на водителя. Перед ним установлена объединенная панель с изогнутыми OLED-дисплеями цифровой приборной панели и мультимедийной системы. В оснащение также входят панорамная крыша с девятью независимо управляемыми секциями, аудиосистема Bang & Olufsen и дополнительные динамики, встроенные в подголовники.

Под капотом — новый 3,0-литровый турбированный двигатель V6 EA839 evo. Он развивает 367 л.с. и 550 Н·м крутящего момента. Мотор дополнен 48-вольтовой надстройкой, турбокомпрессор — с изменяемой геометрией. Двигатель сочетается с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, до 100 км/ч универсал разгоняется за 4,5 секунды.