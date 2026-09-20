Персонализированная РНК-терапия помогла пациенту с редчайшей формой БАС сохранить работу врача

Через год после инъекций маркер разрушения нейронов упал до нормы, а двигательные функции выросли

Впервые человек с боковым амиотрофическим склерозом, вызванным редкой мутацией, получил препарат, спроектированный именно под неё. Спустя год пациент — практикующий врач — продолжает работать и демонстрирует улучшение двигательных функций.

Заболевание пациента вызвано мутацией в гене CHCHD10, которая встречается менее чем у 1% людей с наследственной формой БАС. Ген кодирует белок, обеспечивающий нормальную работу митохондрий — органелл, снабжающих клетки энергией. Дефектный белок накапливается и способствует гибели двигательных нейронов. Терапия антисмысловыми олигонуклеотидами не редактирует ДНК: короткие синтетические цепочки генетического материала связываются с РНК мутировавшего гена и снижают производство токсичного белка. Препарат вводился напрямую в позвоночник.

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Между апрелем 2024 и апрелем 2025 года пациент получил 6 доз: три по 50 миллиграммов и три по 75. Серьёзных побочных эффектов авторы не зафиксировали, признаков когнитивного спада — частого симптома при БАС — также не обнаружено.

Через год после первой дозы уровень белков, выбрасываемых при повреждении нейронов и используемых как биомаркер прогрессирования БАС, — снизился до нормального диапазона. Неврологи называют это указанием на сохранение нейронов. Одновременно выросли оценки по шкале двигательных навыков, дыхания и неврологических функций, показатели дыхания и когнитивных способностей остались стабильными. Бьёрн Оскарссон (Björn Oskarrson), невролог клиники Мэйо в Джексонвилле, отмечает: кратковременные спонтанные улучшения при БАС случаются, но устойчивое улучшение без лечения — редкость.

Антисмысловые терапии под более распространённые мутации БАС создавались не менее 10 лет. Препарат, нацеленный на CHCHD10, разработали за 3 года. Оскарссон называет примечательным сам факт того, что лекарство под конкретную мутацию одного человека удалось создать, проверить на животных и ввести пациенту в пределах его жизни.

Флёр Гартон (Fleur Garton), исследовательница неврологических заболеваний из Квинслендского университета, указывает, что антисмысловые технологии безопасны и применимы как к частым мутациям, так и к редким или даже уникальным. Поскольку примерно у 5–10% пациентов с БАС есть известная генетическая причина, подобный подход может стать основой для терапии значительной части больных. Авторы подчёркивают: чтобы судить об остановке заболевания или излечении, необходимо наблюдать участника ещё 2-3 года и протестировать подход на большем числе людей.