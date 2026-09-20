Самый популярный бензиновый автомобиль Китая — Geely Atlas — станет лучше. 24 сентября представят Geely Atlas L: 313 л.с. и расход всего 4,67 л/100 км

На этот раз будет выбор между обычным бензиновым мотором и гибридной системой

Geely объявила дату премьеры обновленного Atlas L (в Китае он называется Boyue L) — кроссовер представят 24 сентября. Модель получила изменения во внешности и салоне, более мощный бензиновый двигатель, новую гибридную установку i-HEV и расширенный комплекс электронных помощников.

В плане дизайна Atlas L сохранил знакомые пропорции и общий дизайн, но получил переработанный передний бампер с увеличенными боковыми воздухозаборниками. В некоторых комплектациях предусмотрен лидар. Кроссовер также получил двухцветную окраску с черной крышей, традиционные дверные ручки и новые многоспицевые колесные диски. Передние боковые стекла выполнены из двухслойного акустического стекла.

В оснащении машины — медиасистема с экраном диагональю 15,4 дюйма и разрешением 2,5K, аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, система помощи водителю Qianli Haohan H5.

Бензиновая версия кроссовера оснащается новым 1,5-литровым турбомотором 1.5TD Pro мощностью 201 л.с. с крутящим моментом 315 Н·м. Двигатель получил турбокомпрессор с изменяемой геометрией VGT, заявленный комбинированный расход по циклу WLTC составляет 6,69 л/100 км.

Впервые для обновленного Atlas L предложена гибридная система i-HEV. В ее состав входит 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л.с. и два электродвигателя, работающие по схеме P1+P3. Максимальная мощность тягового электромотора — 313 л.с. Гибридный кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 7,7 секунды, заявленный расход в смешанном цикле составляет всего 4,67 л/100 км.

Еще одним новым элементом оснащения стала адаптивная подвеска CCD с электронным регулированием жесткости амортизаторов.

Так как характеристики уже раскрыты, по сути, осталось только узнать стоимость Geely Atlas L.

Напомним, по итогам продаж за 8 месяцев 2026 года Geely Atlas (то есть Boyue) является самой популярной бензиновой моделью в Китае.