Boeing хочет выпускать до 63 самолетов 737 MAX в месяц, но сначала придется решить проблему с крыльями

Производство крыльев для лайнера не поспевает за производством всего остального

Boeing наращивает производство семейства 737 MAX до 47 самолетов в месяц, однако пока не может стабильно удерживать этот темп. Глава компании Келли Ортберг признал, что переход с 42 до 47 машин занял больше времени, чем планировалось.

Главным узким местом стало производство крыльев. Boeing самостоятельно выпускает их для 737 MAX на предприятии в Рентоне, однако авиапроизводитель пока не смог увеличить темпы этого участка до необходимого уровня.

После стабилизации производства на отметке 47 самолетов Boeing планирует перейти к выпуску 52 машин в месяц. В более отдаленной перспективе компания рассматривает возможность увеличить производство всего семейства 737 до 63 самолетов ежемесячно.

Тем временем программа 737-10 приблизилась к завершению сертификации. По словам Ортберга, необходимые летные и наземные испытания уже завершены. Сейчас Boeing оформляет документацию для получения сертификата Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Завершение процесса ожидают «очень скоро».