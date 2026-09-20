20 000 мАч/67 Вт и 15 000 мАч/80 Вт — Oppo показала новые мобильные аккумуляторы

Oppo анонсировала обновленную линейку зарядных аксессуаров, которые представят вместе с флагманскими смартфонами серии Find X10. Среди новинок — два внешних аккумулятора емкостью 15 000 и 20 000 мА·ч, а также тонкая магнитная модель.

Версия с батареей емкостью 15 000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью до 80 Вт. Подробные характеристики Oppo пока не раскрыла, но на опубликованном изображении видны два разъема — USB-C и USB-A.

Вариант с батареей емкостью 20 000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью до 67 Вт. У него уже три порта: два USB-C и один USB-A. В комплект войдет кабель USB-C, он выполняет и роль ремешка для переноски.

Также в новую линейку войдет тонкий магнитный мобильный аккумулятор с 33-ваттной зарядкой. По имеющимся данным, это обновленная версия внешнего аккумулятора предыдущего поколения, отвечающая новым требованиям безопасности регулятора 3C.

Кроме того, компания показала компактный «кубик» мощностью 80 Вт.

Все новинки представят 22 сентября — в один день со смартфонами линейки Oppo Find X10.