Китай включил космический конвейер: 4 разные ракеты за 45 часов вывели на орбиту 30 спутников

Китай провел четыре успешных орбитальных запуска всего за 45 часов. С 15 по 17 сентября с трех стартовых площадок взлетели четыре разные ракеты, две из которых принадлежат частным компаниям. В общей сложности на орбиту вывели 30 спутников.

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Первой стартовала метановая Zhuque-2E компании LandSpace. Ракета взлетела с космодрома Цзюцюань и вывела на низкую околоземную орбиту десять спутников широкополосной группировки Qianfan, также известной как «Тысяча парусов». В перспективе ее планируют расширить примерно до 15 тыс. действующих аппаратов. Zhuque-2E использует жидкие метан и кислород.

В тот же день еще девять спутников Qianfan отправила в космос ракета Gravity-1 частной компании Orienspace. Gravity-1 называют самой мощной в мире ракетой на твердом топливе.

Следующей стала государственная Long March 12, стартовавшая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Она вывела девять спутников для другой китайской системы широкополосной связи — SatNet, которая в перспективе должна насчитывать около 13 тыс. аппаратов на низкой околоземной орбите.

Серию запусков примерно через два часа после Long March 12 завершила ракета Kuaizhou-11. Она стартовала с Цзюцюаня и вывела на орбиту два радиолокационных спутника дистанционного зондирования Земли компании Spacety.

Ни один из четырех операторов не пытался возвращать первую ступень. При этом Китай активно развивает технологии многоразовых носителей. За последние два с половиной месяца частная LandSpace успешно посадила первую ступень Zhuque-3 после орбитального запуска, а государственная CASC добилась аналогичного результата с Long March 10B.