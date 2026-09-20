В 2026 году россияне ввезли из Китая 75 тысяч машин с пробегом, самые популярные — Volkswagen Tayron и Toyota Corolla

За первые восемь месяцев текущего года из Китая в Россию ввезли 75 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 98% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем поставок составил около 38 тыс. машин. Об этом сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Самой популярной моделью стал среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron — за восемь месяцев в Россию ввезли 5926 таких автомобилей. Второе место заняла Toyota Corolla с результатом 5096 машин. Далее расположились две модели Audi: Q3 — 4088 автомобилей, а A3 — 3907. Замыкает пятерку лидеров Volkswagen Golf (его ввезли в количестве 2809 экземпляров).