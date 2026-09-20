11 600 мАч, 16 ГБ ОЗУ, IP68 и цена 1540 евро. Раскрыты характеристики новых флагманов Samsung — Galaxy Tab S12+ и Galaxy Tab S12 Ultra

Немецкий ресурс WinFuture, за которым стоит известный инсайдер Роланд Квандт, опубликовал подробные характеристики флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S12+ и Galaxy Tab S12 Ultra. Как сообщается, в 2026 году Samsung вернет в линейку версию Plus, но откажется от базового Galaxy Tab S12. Таким образом, новое семейство будет состоять из двух моделей.

Galaxy Tab S12+ получит 12,6-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2800 × 1752 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. У Galaxy Tab S12 Ultra дисплей значительно крупнее — 14,6 дюйма с разрешением 2960 × 1848 пикселей и той же частотой обновления 120 Гц. Фирменный стилус S Pen войдет в комплект обоих планшетов.

Аппаратная платформа у моделей будет одинаковой — MediaTek Dimensity 9500. Обе модели получат по 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ флеш-памяти. В топовой версии Galaxy Tab S12 Ultra будет 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. При этом Samsung сохранит слот microSD с поддержкой карт объемом до 2 ТБ.

Камеры практически не изменятся. Обе модели получат по 13-мегапиксельной камере, а в версии Ultra будет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера в обоих случаях — с 12-мегапиксельным сенсором.

Galaxy Tab S12+ получит аккумулятор емкостью 10 600 мА·ч — немного больше, чем у предшественника. У Tab S12 Ultra будет батарея емкостью 11 600 мА·ч. Оба планшета будут поддерживать 45-ваттную зарядку.

Масса Galaxy Tab S12+ составит 555 г, масса Galaxy Tab S12 Ultra — 693 г. Корпуса будут изготовлены из алюминия, защита от воды — в соответствии со степенью IP68. Младшая модель получит два стереодинамика, а Ultra — четыре.

Samsung предложит обе версии с Wi-Fi и 5G. За модем с поддержкой мобильных сетей придется доплатить 200 евро. Из коробки планшеты будут работать под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9.0.

Продажи Galaxy Tab S12+ и Galaxy Tab S12 Ultra должны начаться 7 октября 2026 года. Планшеты будут доступны в сером и серебристом цветах. Цены стартуют с 1300 евро за Tab S12+ и 1540 евро за Tab S12 Ultra.