10 000 мАч, 80 Вт, 50 Мп и IP69K. Oppo A7 Pro Max 5G вышел на глобальный рынок с ценой от 565 долларов

Примерно через месяц после выхода в Китае

Представленный в августе в Китае смартфон Oppo A7 Pro Max 5G вышел на глобальный рынок — новинка появилась в Австрии, Малайзии и Таиланде. В Австрии версия с 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти стоит 600 евро. В Малайзии версия 8/256 ГБ оценена в 2300 ринггитов (565 долларов), а в Таиланде — в 20 тыс. батов (600 долларов). Во всех трех странах доступны варианты в синем и черном цветах.

Главной особенностью Oppo A7 Pro Max 5G стал аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, а сам смартфон можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для других устройств (выходная мощность составляет 27 Вт).

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2772 × 1272 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В основе аппаратной платформы лежит 4-нанометровая SoC Snapdragon 4 Gen 5. Из коробки смартфон получил интерфейс ColorOS 16 на базе Android 16. В основной камере установлены датчики с разрешением 50 и 2 Мп, разрешение фронтальной камеры — 50 Мп.

Корпус Oppo A7 Pro Max 5G защищен от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K. Также смартфон оснащен модулем NFC.