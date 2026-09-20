В Россию массово повезли новые Mazda и Toyota: названы самые популярные модели

За первые восемь месяцев текущего года в Россию ввезли 131,4 тыс. новых легковых автомобилей по каналам альтернативного импорта. Это на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Самой востребованной моделью в этом сегменте стала Mazda CX-5: за восемь месяцев в Россию ввезли 16 744 японских кроссовера.

Интересно, что весь топ-5 представлен исключительно кроссоверами. Второе место заняла Toyota RAV4 с 7776 ввезенными автомобилями, третье — Toyota Highlander с результатом 7046 машин. Далее расположились Nissan Qashqai — 4854 автомобиля и Audi Q5 — 4108 экземпляров.