Exynos возвращается: доля однокристальных систем Samsung Exynos на мировом рынке достигла максимума

За год доля SoC Exynos на глобальном рынке выросла на 3%

Однокристальные системы Samsung Exynos укрепляют позиции на мировом рынке: по данным Counterpoint Research, во втором квартале 2026 года на Exynos пришлось 9% глобальных поставок мобильных SoC — это максимальный показатель с начала отслеживания этой статистики в 2024 году.

За квартал доля Exynos выросла на 2%, а в годовом выражении — на 3%. Рост происходит после нескольких лет, когда Samsung ограниченно использовала собственные процессоры в своих флагманских смартфонах.

В актуальном семействе Galaxy S26 часть моделей получила SoC Exynos 2600. Одновременно Samsung использует собственные однокристальные системы в популярных моделях среднего уровня — Galaxy A57 и Galaxy A37.

Впрочем, несмотря на рост, Samsung пока заметно уступает лидерам рынка. Первое место занимает MediaTek с долей 31%. На втором месте находится Qualcomm с долей 23%, Apple занимает третью позицию (19%).