Вроде Elite и с большой батареей, но слабая платформа и экран 720p. Представлен смартфон Honor 600 Elite

Смартфон Honor 600 Elite без лишнего шума прописался на латиноамериканском сайте компании, став четвертой моделью в линейке для мирового рынка.

Новинка выделяется ещё более ёмким аккумулятором, чем у основных моделей. Ёмкость батареи составляет 8100 мАч, а зарядка тут 45-ваттная.

При этом это относительно бюджетный смартфон. В основе лежит Snapdragon 4 Gen 4, есть 8/256 ГБ памяти, а экран диагональю почти 6,9 дюйма, во-первых, опирается на панель IPS, а во-вторых, имеет разрешение лишь 720p, хотя и поддерживает 120 Гц.

Основная камера имеет разрешение 108 Мп, но это единственная камера смартфона, если не считать ещё фронтальную.

Из остального можно выделить защиту IP69K и дополнительную защиту при падениях. Данных о цене пока нет.