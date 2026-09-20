5-метровый гибридный седан Geely с максимальным оснащением и адаптивной подвеской — всего 145,7 тыс. юаней (1,83 млн рублей). Geely Preface L Plus вышел в Китае

В сравнении с обычным Preface он стал заметно длиннее

Geely открыла в Китае предзаказы на новый седан Preface L Plus. Модель предложена в четырех комплектациях по цене от 125 700 до 155 700 юаней (1,58–1,95 млн рублей), а с учетом стартовых скидок стоимость снижается до 115 700–145 700 юаней (1,45–1,83 млн рублей). Машина предлагается как с чисто бензиновым мотором, так и с гибридной силовой установкой.

В отличие от представленного в России Preface (он же Volga C50), Preface L Plus гораздо крупнее: длина составляет 4956 мм, колесная база — 2845 мм. Автомобиль получил решетку радиатора с 31 вертикальной хромированной планкой. На выбор доступны семь цветов кузова и колесные диски диаметром 18 или 19 дюймов.

Одной из главных особенностей модели стала система помощи водителю Qianli Haohan H5. Она использует три миллиметровых радара, 11 камер высокого разрешения и лидар. Комплекс способен работать как на трассе, так и в городе: самостоятельно перестраиваться, проезжать перекрестки, объезжать участки дорожных работ и выполнять автоматическую парковку.

Автомобиль получил медиасистему с 15,4-дюймовым экраном с разрешением 2,5K и 16,6-дюймовый проекционный экран W-HUD. Он отображает навигационные подсказки, обратный отсчет светофоров, предупреждения о превышении скорости и другую информацию. Мультимедийная система работает на Flyme Auto и поддерживает Flyme Link, Huawei HiCar, Apple CarPlay и CarLink.

Гибридная версия оснащается системой i-HEV с интегрированным электроприводом «11 в 1». Комплекс Starwise AI Cloud Power 2.0 анализирует дорожные условия и распределяет нагрузку между бензиновым двигателем и электромотором. На скорости до 66 км/ч автомобиль способен передвигаться исключительно на электричестве.

В состав гибридной установки входит 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л.с. и электромотор мощностью 238 л.с. Передняя подвеска — со стойками McPherson, задняя — многорычажная. В топовой версии есть система CCD с электронно-управляемыми амортизаторами: водитель может выбирать между комфортным, стандартным и спортивным режимами.