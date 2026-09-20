Телевизоры Samsung, LG и Sony подорожают? Крупнейшие производители панелей — BOE, TCL CSOT — сообщили о повышении цен

Несмотря на то, что заводы загружены всего на 70%

Крупнейшие китайские производители ЖК-панелей начали повышать цены для мировых производителей телевизоров. Уведомления о пересмотре стоимости уже получили Samsung Electronics, LG Electronics и Sony, сообщает корейский ресурс The Elec со ссылкой на отраслевые источники. О повышении цен объявили BOE, TCL CSOT и HKC. BOE планирует перейти на новые прайс-листы в четвертом квартале, а вот TCL CSOT и HKC начали повышать стоимость отдельных панелей уже в сентябре.

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Момент для производителей телевизоров выбран крайне удачно. Именно в августе и сентябре компании закупают основные объемы комплектующих перед Черной пятницей, рождественскими распродажами и другими пиковыми продажами конца года. Из-за этого Samsung, LG и другим брендам сложно существенно сократить закупки в ответ на подорожание.

Примечательно, что речь идет не о дефиците. По отраслевым оценкам, некоторые китайские заводы загружены лишь примерно на 70%, однако производители сознательно ограничивают выпуск, чтобы избежать избытка предложения и поддерживать более высокие цены на рынке.

Такую стратегию позволяет проводить доминирующее положение китайских компаний. По оценке Omdia, BOE, TCL CSOT и HKC контролируют от 70% до 85% мирового рынка больших ЖК-панелей диагональю 65, 75 и 85 дюймов. В сегменте сверхкрупных телевизионных экранов их доля и вовсе приближается к полной.

Samsung Display полностью прекратила выпуск ЖК-панелей в 2022 году, LG Display остановила производство телевизионных LCD в Южной Корее и продала предприятие в Гуанчжоу. В результате число альтернативных поставщиков значительно сократилось, а влияние китайских производителей на стоимость одного из самых дорогих компонентов телевизоров существенно выросло.